صورة لهلال رجب بعد غروب الشمس

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نشر مركز الفلك الدولي صورة لهلال شهر رجب لعام 1445، والتي تم تصويرها بعد غروب شمس اليوم الجمعة من مرصد الختم الفلكي في أبو ظبي.
وقال المركز عبر حسابه على منصة “إكس”: إن الصورة تم التقاطها في تمام الساعة 05:56 مساء بتوقيت الإمارات.
وكانت الجمعية الفلكية بجدة أعلنت، في وقت سابق، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن غدًا السبت غرة شهر رجب فلكيًّا.
وأوضحت أن السبب في ذلك يرجع إلى أن القمر سيصل منزلة الاقتران لشهر رجب “يوم التحري” الخميس 29 جمادى الآخرة 1445 الموافق 11 يناير 2024 عند الساعة 02:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون السبت غرة شهر رجب فلكيًّا.