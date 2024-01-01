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صورة نيمار تُشعل غضب جماهير الهلال .. التفاصيل كاملة

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:١٧ صباحاً
صورة نيمار تُشعل غضب جماهير الهلال .. التفاصيل كاملة
المواطن - محمد سمعه

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تسبب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في إشعال غضب جماهير نادي الهلال؛ وذلك بسبب عدم التزامه بتعليمات الأطباء من أجل شفائه من إصابة الرباط الصليبي التي يُعاني منها.

ونشر النجم البرازيلي صورة له عبر حسابه في منصة “إكس” ويبدو أنه كان في نزهة سياحية في إحدى السفن في البرازيل.

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تعليق نيمار

وقال اللاعب البرازيلي: “من كان يتوقع أن يُوجد اسمي على سفينة سياحية، سعيد للغاية باهتمام الناس، لسوء الحظ لم أستطع رؤية كل الناس على السفينة، لكنني صافحت قدر المستطاع”.

وأضاف: “أريد شكر كل المطربين، الذين أظهروا تعاطفهم معي، هذا الأمر كان رائعًا بالنسبة لي”.

اسم نيمار على السفينة

وفي وقت سابق، كشف سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن برنامج الاستقطاب لن يُعوض نادي الهلال بعد إصابة البرازيلي نيمار دا سيلفا بقطع في الرباط الصليبي وغيابه حتى نهاية الموسم الحالي بسبب الإصابة.

وقال اللذيذ متحدثًا مع الإعلامي “تركي العجمة” في برنامج “كورة روتانا”: “لا نستطيع تعويض الهلال بعد إصابة نجمه البرازيلي بصفقة مالية ضخمة من العيار الثقيل، لأن هذا الأمر غير مُتاح حاليًّا، كذلك نعمل في برنامج الاستقطاب على تطوير سياستنا في تأمين اللاعبين من الإصابات القوية، ومن إصابات العجز الدائم”.

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