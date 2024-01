صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم

مرت مائة يوم من الحرب بين إسرائيل وحماس، وأصبح جزء كبير من غزة في حالة خراب ودمار شامل، فيما كشفت صور الأقمار الصناعية أن جزءًا من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، أصبح مكتظًّا بالنازحين.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية النمو السريع لمخيم اللاجئين على الطرف الشمالي لمدينة رفح في ديسمبر 2023 مع فرار الكثير من السكان إلى جنوب غزة.

ونشرت شركة ماكسار لصور الأقمار الصناعية، صورة جديدة تظهر مدى الازدحام الذي أصبح عليه أحد أجزاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع انتقال السكان إلى المنطقة من الأجزاء الوسطى والشمالية من القطاع.

One hundred days of war between Israel and Hamas has passed and much of Gaza lies in ruins.

Satellite imagery shows the rapid growth of a refugee camp on the northern edge of Rafah in December 2023 as people fled to southern Gaza🧵🔽

— Sky News (@SkyNews) January 15, 2024