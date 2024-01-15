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نزوح ما لا يقل عن 1.93 مليون شخص

صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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مرت مائة يوم من الحرب بين إسرائيل وحماس، وأصبح جزء كبير من غزة في حالة خراب ودمار شامل، فيما كشفت صور الأقمار الصناعية أن جزءًا من مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، أصبح مكتظًّا بالنازحين.

صور الأقمار الصناعية لمخيمات النازحين

وتُظهر صور الأقمار الصناعية النمو السريع لمخيم اللاجئين على الطرف الشمالي لمدينة رفح في ديسمبر 2023 مع فرار الكثير من السكان إلى جنوب غزة.

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ونشرت شركة ماكسار لصور الأقمار الصناعية، صورة جديدة تظهر مدى الازدحام الذي أصبح عليه أحد أجزاء مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع انتقال السكان إلى المنطقة من الأجزاء الوسطى والشمالية من القطاع.

نزوح أكثر من مليون شخص

تُظهر الصورة، التي التقطت في 3 يناير/ كانون الثاني، منطقة في رفح، بالقرب من الحدود المصرية، تمتلئ الآن بالخيام وغيرها من الملاجئ المرتجلة.

وأدت الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر/ تشرين الأول إلى نزوح ما لا يقل عن 1.93 مليون شخص في غزة، وفقًا لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

استشهاد 17800 طفل وامرأة

وانتقلت آلاف العائلات عدة مرات مع انتقال الهجوم الإسرائيلي إلى مناطق جديدة. وتحدث الفلسطينيون لشبكة CNN عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وجوع الأطفال، ونقص الصرف الصحي والمناطق المحيطة المكتظة بالسكان.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد 17800 طفل وامرأة، وفقدان الآلاف تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت وزارة الصحة أن 10 آلاف و600 طفل استشهدوا في العدوان الإسرائيلي، كما استشهدت 7200 امرأة، موضحة أن 70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء.

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