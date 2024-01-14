صور لإخماد حريق حاويات ميناء الملك عبدالعزيز كليًا

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا لإخماد حريق شب في حاويات بالمنطقة المساندة لميناء الملك عبدالعزيز اليوم الأحد.

وأظهرت الصور المنشورة على حساب الدفاع المدني بمنصة “إكس”، إخماد فرق الدفاع المدني بالدمام للحريق في المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة “الإخبارية”، بأن الحركة في ميناء الملك عبدالعزيز لم تتأثر مطلقًا بالحريق الذي اندلع في حاويات اليوم الأحد.

متابعة الدفاع المدني

وقالت مراسلة “الإخبارية”، إن فور اندلاع الحريق في الحاويات، كان هناك تدخل سريع ومباشر من قبل فرق الدفاع المدني التي لا تزال متواجدة في الموقع لمتابعته للنهاية.

وأضافت أن الحريق وقع في منطقة محدودة جدًا من ميناء الملك عبدالعزيز، وهي منطقة مستودعات وخدمات مساندة، لافتة إلى عدم وجود إصابات جراء الحادث.

حركة انسيابية

ولفتت إلى أن هناك متابعة مستمرة من قبل فرق الدفاع المدني، مؤكدة أن حركة نقل البضائع والشاحنات بالميناء انسيابية.

ويقع ميناء الملك عبدالعزيز على ساحل الخليج العربي، وتصدر أرقامًا قياسية، كان آخرها 212 ألف حاوية خلال يناير.