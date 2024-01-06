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قبل جولة الفريق نهاية الشهر

صور للترحيب بـ النصر في شوارع الصين

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٤ مساءً
صور للترحيب بـ النصر في شوارع الصين
المواطن - فريق التحرير

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يحظى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ باستقبال رسمي وجماهيري كبير في الصين، قبل الجولة المرتقبة نهاية الشهر الحالي.

النصر في شوارع الصين

وتداول رواد منصة “إكس”، صورًا للوحات كبيرة للترحيب ببعثة العالمي في شوارع الصين، وسط تفاعل كبير من الجماهير، التي أشادت بهذه اللافتة، وأكدت أنها الأولى من نوعها.

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النصر في شوارع الصين
جانب من اللوحات الترحيبية

وحملت اللوحات صورًا للأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث تترقب الجماهير الصينية مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الجولة الآسيوية.

وقال إدريس الفقيه: “العالمي هو الواجهة المشرّفة للكرة السعودية في الوقت الحالي رضي من رضي وأبى من أبى”، وكتب عبدالله العالمي: “الأصفر في شوارع الصين”، وتابع رياض المناع: “النصر حديث العالم”.

النصر في شوارع الصين
جانب من اللوحات الترحيبية

جولة العالمي في الصين

وبدأ العالمي الاستعداد لجولة الفريق الآسيوية، حيث أعلن مؤخرًا عن إطلاق حسابات في منصتي “ويبو” و”دوين” الصينيتين، لمزيد من التفاعل مع الجماهير خلال جولة الفريق الآسيوية.

ومن المقرر أن يلعب العالمي بقيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي شنغهاي شينهوا، يوم 24 من شهر يناير الجاري، ثم يواجه تشجيانغ، يوم 28.

وشهدت عملية بيع تذاكر مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصين، إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا، لتنتهي بالكامل بعد وقت قليل من طرحها.

النصر
لاعبو الفريق – المصدر @AlNassrFC

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