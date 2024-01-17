صيام البشرة ترند جديد للعناية بالوجه

تلجأ العديد من النساء إلى تطبيق روتين يومي للعناية بالبشرة لكن الجديد هذه المرة هو اتباع طريقة تسمى صيام البشرة من أجل العناية بالوجه بشكل خاص وبالجلد والبشرة بشكل عام.

ما هو صيام البشرة ؟

هو جزء من أسلوب جديد يعرف باسم صيام الجلد والمعنى الأبسط له هو التوقف عن استعمال كافة مستحضرات التجميل أو تقليص نسبة الاستخدام إلى الحد الأدنى بالاعتماد على مستحضر أو اثنين على الأكثر وقد تطول مدة التوقف أو تقصر على حسب كل حالة.

استراحة مؤقتة

تكمن الفكرة الرئيسية وراء صيام الجلد وراء منح البشرة استراحة مؤقتة من منتجات العناية بالبشرة على حسب أنواعها بما يسمح للبشرة بإعادة ضبط نفسها ذاتيًا دون الحاجة إلى مؤثرات وعوامل خارجية وفتح المجال أمام الجلد لإعادة ترميم نفسه.

ردود أفعال متباينة

وعبر مواقع التواصل ظهر صيام البشرة في الترند على موقع إكس بعدما نشرت إحدى المشاهير تجربتها في صيام الجلد حيث كتبت إحدى المغردات :” ست شهور أعاني حطيت على بشرتي كل شيء تتوقعونه كريمات غسولات واقي تقشيرات وما نفع معي شيء إلا شيء واحد اللي هو صيام البشرة”.

ونصحت البنات بتجربته لما له من تأثير فعال وملحوظ على البشرة بحسب قولها.

وتباينت ردود الفعل عبر موقع إكس بين مؤيد ومستغرب من المصطلح المتداول حيث أكدت العديد من النساء أنهن قمن بتجربة هذا الأسلوب أكثر من مرة وكانت له نتائج مبهرة فيما أكد بعضهن أنهن لم يسمعن بهذا الأسلوب من قبل.