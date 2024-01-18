صينية توثق تجربتها مع بائع شاهي: أفضل الناس

وثق مقطع فيديو متداول، سائحة صينية وهي تتناول الشاهي من بائع بالمملكة، مبدية سعادتها الشديدة بهذه التجربة وكرم ضيافته.

وظهرت السائحة في الفيديو وهي تتحدث مع بائع الشاهي باللغة العربية والإنجليزية، والذي قدم لها كوباً من الشاهي.

شاهي خاص

وقالت السائحة في الفيديو إنه شاي عربي خاص، وسألت البائع عن سبب عدم استخدامه جهازاً كهربائياً في صناعته.

وأجابها البائع أن هذه الطريقة القديمة من عادات المملكة في صنع الشاهي، موضحًا لها الخطوات.

هدية من البائع

وعبرت عن امتنانها الشديد بعد أن أعطاها البائع كوب الشاهي هدية منه لها، مؤكدة أنه من أفضل الناس على الإطلاق.

وتفاعل رواد منصة “إكس” مع هذا الفيديو، معبرين عن سعادتهم بكرم هذا البائع، فقال إياس “الله يرزقه”، وأضاف حساب يدعى “جهينة” “أفضل ناس على مر العصور”.

وأشار ناصر “السعودي دائمًا نموذج مشرف ورائع ومثال يحتذى به في كل البلدان ألف تحية له”.

وتابع حساب يدعى “السعودية جميلة” “والله يستاهل الدعم”، وأضاف محمد إبراهيم “المقاطع البسيطة دي تظهر معدن الشعب السعودي الأصيل لما يشوفوا أي حد أجنبي وواضح أنه جاي من دولة بعيدة.