ضباب على الحدود الشمالية وتبوك والجوف غدًا

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون الضباب الكثيف على العديد من المدن التابعة لمناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

ضباب الصباح

ورفع المركز درجة التنبيه إلى اللون البرتقالي متوقعًا أن تشمل الظواهر الجوية المتوقعة تدني الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

وتشمل الحالة الجوية تيماء ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل وطريف ورفحاء والعويقلية وعرعر وغيرها من المدن.

حالة الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.