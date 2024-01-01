Icon

دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم Icon ضبط فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال وادعى تعرضه للسرقة Icon ضباب على الحدود الشمالية وتبوك والجوف غدًا Icon جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد Icon وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر Icon وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ Icon وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات Icon طفل هلالي: أتمنى زيارة النصر والتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو Icon كيم جونغ أون يأمر الجيش بسحق أمريكا وكوريا الجنوبية بلا تردد Icon بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

ضباب على الحدود الشمالية وتبوك والجوف غدًا

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:١٦ مساءً
ضباب على الحدود الشمالية وتبوك والجوف غدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نبه المركز الوطني للأرصاد من تكون الضباب الكثيف على العديد من المدن التابعة لمناطق الحدود الشمالية وتبوك والجوف.

ضباب الصباح

ورفع المركز درجة التنبيه إلى اللون البرتقالي متوقعًا أن تشمل الظواهر الجوية المتوقعة تدني الرؤية الأفقية خاصة على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة والمرتفعات الجبلية.

قد يهمّك أيضاً
وزارة التعليم تُعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية

وزارة التعليم تُعلن معايير المفاضلة على الوظائف الإدارية

إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة

إحباط تهريب 60 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بقطاع العارضة

وتشمل الحالة الجوية تيماء ودومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل وطريف ورفحاء والعويقلية وعرعر وغيرها من المدن.

حالة الأرصاد اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، القصيم، الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال في السيارة
أخبار السيارات

5 علامات تدل على تلف شمعات الاشتعال...

أخبار السيارات
امتزجت روائح المطاعم لتمحي جمال تفاصيل شارع ثلاثين السليمانية القديم
السعودية اليوم

امتزجت روائح المطاعم لتمحي جمال تفاصيل شارع...

السعودية اليوم
ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا
العالم

ترامب: أريد أن أكون ديكتاتورًا يومًا واحدًا

العالم
رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات توعوية ومعرض رقمي
السعودية اليوم

رئاسة الهيئة تشارك في مهرجان الإبل بجولات...

السعودية اليوم
مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو
الرياضة

مكافأة لريال مدريد وبرشلونة تصل لمليار يورو

الرياضة
ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات
تكنولوجيا

ميزة جديدة لحماية الآيفون من اللصوص والسرقات

تكنولوجيا
الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم
الرياضة

الاتفاق يسعى لمواصلة تفوقه ضد الحزم

الرياضة
أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري روشن
آخر الاخبار

أمير سعيود يصل لـ30 مساهمة تهديفية بدوري...

آخر الاخبار

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه