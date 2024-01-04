ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أكثر من 123 ألف علبة معدنية خاصة بتثبيت الأفياش الجدارية مخالفة للمواصفات القياسية السعودية؛ في مستودع مخالف في المنطقة الشرقية.

استدعاء صاحب المستودع

وحجزت الفرق الرقابية للوزارة الكميات المضبوطة، وتم استدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.

سجن وغرامات

وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المتخصصة.