ضبط أكثر من 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في الشرقية باريس سان جيرمان بطلًا لـ كأس السوبر الفرنسي معدات حديثة لكشط أسفلت الطرق بالمياه ياسين بونو يُلمح لرحيله عن الهلال ويكشف فريقه القادم صفقة إسبانية هدية أنمار الحائلي لجماهير الاتحاد السعودية ترفض بشكل قاطع التصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي ريال مدريد يهزم مايوركا بشق الأنفس وينفرد بصدارة الدوري الإسباني نقص 6 فيتامينات يرتبط بتساقط الشعر ضبط شخصين أطلقا النار في مناسبة اجتماعية بنجران القناة الناقلة لـ مباراة السعودية ولبنان
ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بالمنطقة الشرقية أكثر من 123 ألف علبة معدنية خاصة بتثبيت الأفياش الجدارية مخالفة للمواصفات القياسية السعودية؛ في مستودع مخالف في المنطقة الشرقية.
وحجزت الفرق الرقابية للوزارة الكميات المضبوطة، وتم استدعاء صاحب المستودع لاستكمال الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معًا، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين في صحيفتين، وإيقاف النشاط التجاري، وذلك بعد صدور حكم قضائي نافذ من المحاكم المتخصصة.
ضبطناهم وبحوزتهم 123 ألف علبة أفياش معدنية مغشوشة في مستودع مخالف ..
حجزنا المضبوطات قبل وصولها للمستهلكين.. وأغلقنا الموقع.. وأحلنا المخالفين للجهات الأمنية. pic.twitter.com/49jlIZLYL7
— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 3, 2024