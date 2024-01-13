ضبط سودانيين قطعا الأشجار وخزنا الحطب المحلي بمكة المكرمة

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تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي من ضبط مخالفين لنظام البيئة من الجنسية السودانية لقطعهما الأشجار، وتخزين الحطب المحلي وتحويله إلى فحم في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من (160) مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين.
وقالت القوات، وفق بيان رسمي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وتسليم الكميات المضبوطة للجهة المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
أوضحت قوات الأمن البيئي أن العقوبات تتمثل فيما يلي:
ودعت قوات الأمن البيئي الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.