ناد سعودي يبدأ التفاوض مع محمد صلاح المنافسة: تحريك دعاوي جزائية ضد 64 منشأة في قطاع السيارات لقطات من الأجواء لجريان السيول شرق المجمعة الاتحاد يُفضل أحمد حجازي على غروهي ريال مدريد ينتظر 400 ألف يورو تعويضًا من الفيفا رونالدو ونيمار يقودان التشكيل المثالي لـ بيدري هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق مهرجان الكُتاب والقراء في عسير.. غداً كين يخطف صدارة قائمة خاصة من رونالدو في 2023 سبب قد يُقرب فيرمينو من الاتفاق ضبط شخصين هربا الحشيش المخدر بالرياض
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.