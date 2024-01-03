ضبط شخصين هربا الحشيش المخدر بالرياض

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالف لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الرياض؛ لترويجهما مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

مكافحة التهريب

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.