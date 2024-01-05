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ضبط شخص لترويجه الشبو والحشيش في الطائف

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١٦ مساءً
ضبط شخص لترويجه الشبو والحشيش في الطائف
المواطن - واس

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على شخص بمحافظة الطائف لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو)، ومادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه, وإحالته إلى النيابة.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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