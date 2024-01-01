ضبط فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال وادعى تعرضه للسرقة

قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو 2.4 مليون ريال، وتقديمه بلاغًا كاذبًا بتعرضه للسرقة من مجهولين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.