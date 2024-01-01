دي خيا يفكر في اعتزال كرة القدم ضبط فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال وادعى تعرضه للسرقة ضباب على الحدود الشمالية وتبوك والجوف غدًا جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد وظائف شاغرة في أرامكو روان للحفر وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ وظائف شاغرة لدى صدارة للكيميائيات طفل هلالي: أتمنى زيارة النصر والتقاط صورة مع كريستيانو رونالدو كيم جونغ أون يأمر الجيش بسحق أمريكا وكوريا الجنوبية بلا تردد بدء تطبيق نقاط قياس الخدمة على جميع منشآت تأجير السيارات
قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو 2.4 مليون ريال، وتقديمه بلاغًا كاذبًا بتعرضه للسرقة من مجهولين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.