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جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه

ضبط فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال وادعى تعرضه للسرقة

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٢٨ مساءً
ضبط فلسطيني سرق 2.4 مليون ريال وادعى تعرضه للسرقة
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المواطن - واس

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قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على مقيم من الجنسية الفلسطينية لسرقته مبلغًا ماليًا يقدّر بنحو 2.4 مليون ريال، وتقديمه بلاغًا كاذبًا بتعرضه للسرقة من مجهولين، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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