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من نوع قرش الشعاب

ضبط مخالفين في الشرقية بحوزتهم 47 سمكة قرش

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٢٢ مساءً
ضبط مخالفين في الشرقية بحوزتهم 47 سمكة قرش
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن ضبط مخالفين في المنطقة الشرقية بحوزتهم 47 سمكة قرش من نوع “قرش الشعاب” ذي الطرف الأسود لغرض البيع.

محظور صيده

وبين المركز أن قرش الشعاب محظور صيده، مشيرًا إلى عقوبة صيده تصل إلى 40,000 ريال للكائن الواحد، وفقًا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.

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ولفت المركز إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لإيقاف المخالف وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ودعا المركز المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد 19914 أو عن طريق منصة فطري.

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