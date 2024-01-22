منتخب قطر يحقق العلامة الكاملة بهزيمة الصين بهدف فيتوريا يكشف الأوراق الرابحة لـ منتخب مصر ضد الرأس الأخضر ضبط مخالفين في الشرقية بحوزتهم 47 سمكة قرش توليد الأفكار وجودة المشاريع أبرز فعاليات اليوم الأول للهاكثون بجامعة الفيصل أكثر من 70 تحسينًا في تجربة زوار السعودية تشكيل نهائي كأس السوبر الإيطالي بين إنتر ميلان ونابولي الترخيص لشركتين لمزاولة نشاط خدمات المدفوعات قيمة مبلغ معاش الضمان الاجتماعي للعائل والتابع تأهلت لدور الـ 16 .. ريمونتادا طاجيكستان تخطف فوزًا ثمينًا من منتخب لبنان القنوات الناقلة لـ مباراة مصر والرأس الأخضر
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية عن ضبط مخالفين في المنطقة الشرقية بحوزتهم 47 سمكة قرش من نوع “قرش الشعاب” ذي الطرف الأسود لغرض البيع.
وبين المركز أن قرش الشعاب محظور صيده، مشيرًا إلى عقوبة صيده تصل إلى 40,000 ريال للكائن الواحد، وفقًا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
ولفت المركز إلى التنسيق مع الجهات الأمنية لإيقاف المخالف وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ودعا المركز المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد 19914 أو عن طريق منصة فطري.