ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة

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ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، مسافرًا من الجنسية الأفغانية لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة بوثيقة سفر مزورة.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.