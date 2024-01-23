ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة

ضبطت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم الثلاثاء، مسافرًا من الجنسية الأفغانية لمحاولته دخول المملكة بطريقة غير مشروعة بوثيقة سفر مزورة.

استكمال الإجراءات النظامية

وأوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها في منصة إكس، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.