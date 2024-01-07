ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة

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تمكنت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض من ضبط مسافر لمحاولته دخول السعودية باستخدام وثيقة سفر مزورة.
وقالت الجوازات إن المتهم يحمل الجنسية الأفغانية وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.