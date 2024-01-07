ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة

تمكنت جوازات مطار الملك خالد الدولي بالرياض من ضبط مسافر لمحاولته دخول السعودية باستخدام وثيقة سفر مزورة.

وقالت الجوازات إن المتهم يحمل الجنسية الأفغانية وقد تم استكمال الإجراءات النظامية بحقه.