ضبط مقيمين بحوزتهما 47 سمكة قرش الشعاب

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، مخالفين لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لبيعهما (47) كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض من نوع (قرش الشعاب ذو الطرف الأسود) في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

إحالة المخالفين للنيابة

وأوضحت القوات أنها تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّم الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة صيد القرش ذي الأطراف السوداء غرامته (40,000) ﷼ لكل كائن.

وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.