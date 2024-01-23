ضبط مقيمين بحوزتهما 47 سمكة قرش الشعاب فاليري أبو شقرا تحتضن مولودها الثالث بدء التسجيل في كلية السياحة والفندقة بالمدينة المنورة تنبيهان من الأرصاد لأهالي عسير والباحة الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال يوم مروع.. مقتل 21 عسكرياً إسرائيلياً من قوات الاحتياط في غزة المخالفات المرورية على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة الطقس البارد عدو المركبات.. كيف تعتني بالسيارة في فصل الشتاء
قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، على مقيمين من الجنسية البنجلاديشية، مخالفين لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية لبيعهما (47) كائنًا فطريًا مهددًا بالانقراض من نوع (قرش الشعاب ذو الطرف الأسود) في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت القوات أنها تمت إحالة المخالفين للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلّم الكائنات بحكم الاختصاص، مؤكدةً أن عقوبة صيد القرش ذي الأطراف السوداء غرامته (40,000) ﷼ لكل كائن.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.