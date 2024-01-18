ضبط مقيم لإتلافه جهاز رصد آلي عمدًا بالمدينة المنورة

ألقت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، لإتلافه جهاز رصد آلي بصدمه عمدًا.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.