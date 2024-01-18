تشابه الأيام في الظروف المناخية لا يمكن! ربيع جنوب الأرطاوية وسط هطول الأمطار طريقة صنع برجر الجراد مع بداية موسمه بالقصيم ضبط مقيم لإتلافه جهاز رصد آلي عمدًا بالمدينة المنورة الجبير بمنتدى دافوس: سنبيعكم الطاقة النووية كما النفط والغاز أوكسفورد: 30 مليون سائح “متوقع” للسعودية في 2024 فيصل بن فرحان يعقد عددًا من اللقاءات على هامش منتدى دافوس تركي آل الشيخ: الملاكمة ستصبح الرياضة رقم 1 في العالم عبر موسم الرياض البُر النجراني.. أصالة في الموروث وقيمة غذائية عالية صينية توثق تجربتها مع بائع شاهي: أفضل الناس
ألقت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، لإتلافه جهاز رصد آلي بصدمه عمدًا.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.
🎥 | شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة تضبط مقيمًا لإتلافه جهاز رصد آلي. pic.twitter.com/iGYUi6ieHB
— الأمن العام (@security_gov) January 18, 2024