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إحالة إلى النيابة العامة

ضبط مقيم لإتلافه جهاز رصد آلي عمدًا بالمدينة المنورة

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٢٦ مساءً
ضبط مقيم لإتلافه جهاز رصد آلي عمدًا بالمدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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ألقت شرطة محافظة المهد بمنطقة المدينة المنورة القبض على مقيم من الجنسية الباكستانية، لإتلافه جهاز رصد آلي بصدمه عمدًا.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.

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