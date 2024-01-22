ضبط مواطن بحوزته 47 سمكة قرش محظور صيدها

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ضبط المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية اليوم مواطنًا في المنطقة الشرقية بحوزته 47 سمكة قرش من نوع “قرش الشعاب” ذي الطرف الأسود لغرض البيع.
وشدد المركز على أن قرش الشعاب محظور صيده، وعقوبة ذلك تصل إلى 40,000 ريال للكائن الواحد، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية, مبينًا أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لإيقاف المخالف وإحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
ويؤكد المركز متابعته لجميع المخالفات المتعلقة بالحياة الفطرية، داعيًا المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم الموحد 19914 أو من خلال منصة فطري.