السعودية أمام مجلس الأمن: أولويتنا رفع المعاناة الإنسانية وإنهاء العمليات العسكرية في فلسطين ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز الأرصاد: أمطار على الباحة من الغد حتى السبت أمير الكويت يعين رئيس مجلس الوزراء نائبًا له حال غيابه القط العسيري وصناعة الخوص حاضران في مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية عقارب ساعة يوم القيامة تحركت لتصبح عند 90 ثانية ارتفاع الأمواج ورياح بسرعة 49 كم/ساعة على جدة ورابغ ريهام سعيد تتهم طبيب تجميل بتشويه عيونها كم مبلغ حساب المواطن لشخص مستقل راتبه 5 آلاف ريال؟ صحن برياني يمنع شخصًا من الانتحار
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000)﷼.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.