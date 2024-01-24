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ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٦ مساءً
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لدخوله بمركبته في الفياض والروضات في محمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأكدت القوات أن عقوبة دخول المركبات والسيارات في الفياض والروضات البرية المحمية تصل إلى (2,000)﷼.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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