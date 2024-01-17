إغلاق باب الترشيح لجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي بدورتها الـ6 ضبط مواطن دخل منطقة الطبيق بلا تصريح وشرع بالصيد في محمية الملك سلمان سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري يعمق أزمة العملة تضم 13 وزيرًا.. أمير الكويت يصدر مرسومًا بتشكيل الحكومة الجديدة الأرصاد: أمطار على الرياض مساء اليوم حتى الغد وائل الدحدوح يصل قطر عبر مصر بعد إجلائه من غزة أرامكو السعودية تخصص 4 مليارات دولار إضافية لرأس المال الجريء استخراج طقم أسنان من معدة شخص بعد 6 سنوات وفاة و7 إصابات في تحطم مروحية عسكرية بقرغيزستان غداً نهاية التقديم على حركة النقل الخارجي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفتي دخول منطقة الطبيق المحظور دخولها دون تصريح والشروع في الصيد بمحمية الملك سلمان الملكية، حيث ضبط بحوزته بندقية رش (شوزن)، ذخيرة عدد (29) ، ومنظارين.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة استخدام بنادق الرش (الشوزن) (100,000) ﷼، وعقوبة الصيد دون تصريح غرامة (10,000) ﷼، وعقوبة دخول المحميات الطبيعية دون تصريح غرامة (5000) ﷼.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.