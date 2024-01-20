ضبط مواطن روج للمخدرات عبر مواقع التواصل بالحدود الشمالية

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية، لترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي أقراصًا خاضعة لتنظيم التدول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.