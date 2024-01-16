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يواجه غرامة 3000 ريال

ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٥ مساءً
ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

عقوبة التخييم المخالف

وأكدت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ﷼، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.

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