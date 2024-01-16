ارتفاع طفيف في أسعار النفط وبرميل برنت يسجل 78.27 دولار ضبط مواطن قام بالتخييم في محمية الملك عبدالعزيز دون ترخيص الأرصاد: رياح على منطقة الرياض تصل سرعتها 49 كم/ساعة الجوازات تصدر 18762 قرارًا إداريًا بحق مواطنين ومقيمين مخالفين موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي ماسك يرفض تطوير الذكاء الاصطناعي قبل حصوله على 25% من تسلا تعليق تداول سهم اللجين جلسة واحدة التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام قافلة مساعدات سعودية تضم 42 شاحنة تدخل غزة
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة لارتكابه مخالفة التخييم دون ترخيص بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية بمنطقة الرياض، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة التخييم في الغابات والمتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى (3000) ﷼، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.