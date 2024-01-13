ضبط مواطن لإطلاقه النار من سلاح ناري في الهواء بالجوف

قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن لإطلاقه النار من سلاح ناري بحوزته في الهواء بمحافظة دومة الجندل، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وحسب ما ذكره بيان الأمن العام، جرى إيقاف المواطن واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.