ضبط مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بالرياض

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بتعمد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.