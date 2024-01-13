طريقة تعديل الاسم بالإنجليزية عبر أبشر سقوط مركبة في شاطئ كورنيش الخبر ضبط مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بالرياض محمد صلاح يصدم الهلال بقراره النهائي جداول الحصص الدراسية اليومية لكافة المراحل ليس للإصابة .. السبب وراء استبعاد نواف العقيدي من قائمة كأس أمم آسيا 2023 صحاري جنوب رفحاء تكتسي بالبنفسجي البحث عن المعادن المهمة يجذب القوى العالمية إلى السعودية القنوات الناقلة لـ مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا 2023 فهد الكبيسي وأحبابه يشعلون أجواء موسم الرياض
قبضت دوريات الأمن بمنطقة الرياض على مواطن لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة بتعمد ترك مركبته في وضع التشغيل وسيرها حتى اصطدامها، وتوثيق ذلك ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
وحسب الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
🎥 | دوريات الأمن بمنطقة الرياض تقبض على شخص لتعريضه حياة الآخرين للخطر وإتلاف ممتلكات عامة. pic.twitter.com/QYBgQuw38Y
— الأمن العام (@security_gov) January 13, 2024