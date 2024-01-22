20 مليون إسترليني تُقرب ميغيل ألميرون من الشباب ضبط وافد يدير متجرًا إلكترونيًا عبر Tik Tok دون ترخيص كم المدة بين بداية الفصل الدراسي الثالث وإجازة عيد الفطر ؟ التشكيل المتوقع لنهائي كأس السوبر الإيطالي حساب المواطن يرد على سؤال: كم دعم الفرد المستقل ؟ الاتحاد يتخذ قراره بشأن مستقبل رومارينيو فتح التسجيل في برامج أكاديمية الهيئة الملكية للجبيل وينبع ناد فرنسي يسعى لضم كريم بنزيما بدء التسجيل في برامج التدريب التقني بجازان مورينيو يحسم موقفه من عرض الشباب
ضبطت وزارة التجارة مقيماً من جنسية آسيوية , يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري، ويدير متجراً إلكترونياً عبر منصة “Tik Tok” مستخدماً شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص.
وأغلقت الوزارة المتجر، وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.
من "شقة سكنية" في الرياض..
وافد يدير متجرًا إلكترونيًا مخالفًا دون رخصة استثمار أجنبي وسجل تجاري..
ويستغل منصة "TikTok" لتسويق منتجاته وعرضها على المستهلكين.
⛔️ | تم إغلاق المتجر وإحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية بحقه. pic.twitter.com/cx5UJ3qSet
— وزارة التجارة (@MCgovSA) January 22, 2024