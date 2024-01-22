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مستخدماً شقة سكنية بالرياض لتخزين وتسويق المنتجات

ضبط وافد يدير متجرًا إلكترونيًا عبر Tik Tok دون ترخيص

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:١٧ مساءً
ضبط وافد يدير متجرًا إلكترونيًا عبر Tik Tok دون ترخيص
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت وزارة التجارة مقيماً من جنسية آسيوية , يزاول نشاط التجارة الإلكترونية دون سجل تجاري أو ترخيص استثماري، ويدير متجراً إلكترونياً عبر منصة “Tik Tok” مستخدماً شقة سكنية في الرياض لتخزين وتسويق السلع والمنتجات لحسابه الخاص.
وأغلقت الوزارة المتجر، وأحالت المخالف إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقه وفقًا لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

متابعة المتاجر الإلكترونية

وتؤكد وزارة التجارة متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المتسوقين، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كافة التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها.

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