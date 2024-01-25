ضبط 1609 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16 حريق محدود بأحد المصانع في الجبيل الصناعية التعادل يحسم مباراة عمان وقرغيزستان المناطق الجبلية أفضل للكشتة حال هبات الرياح الشديدة وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح ضمن الأفضل بالعالم روبوت مبتكر لتنظيف الشواطئ بوجهة البحر الأحمر المنتخب السعودي يتعادل مع تايلاند ويحسم الصدارة روتانا تخطط لافتتاح 8 فنادق جديدة في السعودية
ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1609 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
ولفتت إدارة المرور إلى أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.