ضبط 1609 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1609 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

ضبط المركبات المخالفة

ولفتت إدارة المرور إلى أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.