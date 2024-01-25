Icon

الفيصل للاعبي الأخضر: ثقتنا بكم كبيرة في القادم Icon موعد مباراة الأخضر ضد كوريا الجنوبية في دور الـ16 Icon حريق محدود بأحد المصانع في الجبيل الصناعية Icon التعادل يحسم مباراة عمان وقرغيزستان Icon المناطق الجبلية أفضل للكشتة حال هبات الرياح الشديدة Icon وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS Icon لوكاكو: الدوري السعودي سيصبح ضمن الأفضل بالعالم Icon روبوت مبتكر لتنظيف الشواطئ بوجهة البحر الأحمر Icon المنتخب السعودي يتعادل مع تايلاند ويحسم الصدارة Icon روتانا تخطط لافتتاح 8 فنادق جديدة في السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملة الميدانية للمرور

ضبط 1609 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٠٤ مساءً
ضبط 1609 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1609 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

قد يهمّك أيضاً
عمرو أديب لـ”المواطن” : أنا صاحب بيت.. أهلًا بكم في بلدنا السعودية

عمرو أديب لـ”المواطن” : أنا صاحب بيت.. أهلًا بكم في بلدنا السعودية

محمد صلاح يسعى لمواصلة تألقه ضد غانا

محمد صلاح يسعى لمواصلة تألقه ضد غانا

ضبط المركبات المخالفة

ولفتت إدارة المرور إلى أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق بحائل لخدمة 700 مستفيد 
السعودية اليوم

ضخ المياه لـ 3 مراكز في موقق...

السعودية اليوم
وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر بيانًا لتوضيح الأمور
الرياضة

وكيل نواف العقيدي: الرواية غير مكتملة وسنصدر...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف

وظائف شاغرة في شركة الفنار

وظائف
ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على شركة تابعة لـ لدن للاستثمار
السوق

ترسية مشروع بـ 80.6 مليون ريال على...

السوق
إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في عسير
السعودية اليوم

إحباط تهريب 90 ألف قرص خاضع لتنظيم...

السعودية اليوم
القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة لتحرشهم بآخر
أخبار رئيسية

القبض على 4 مقيمين في المدينة المنورة...

أخبار رئيسية
الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى بعد حادث رالي داكار
الرياضة

الظهور الأول لـ مها الحملي من المستشفى...

الرياضة