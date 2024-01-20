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ضبط 17999 مخالفًا بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف Icon لقطات مذهلة من الأجواء لربيع وادي الرمة غرب القصيم Icon العثور على الطفلة بيان مفقودة وادي السهل بـ القصيم Icon مدرب قرغيزستان: الأخضر من أفضل منتخبات آسيا وسنُقاتل للتأهل Icon غروهي يحسم وجهته الجديدة بدوري روشن Icon مناظر طبيعية بديعة في منتزه الأمير سلطان بن سلمان في النماص Icon قصة مسعف سعودي استجاب لبلاغ طفلة وأنقذ والدتها Icon ميسي ودي ماريا يطلبان المشاركة بأولمبياد 2024 Icon حساب المواطن: الاسم يتغير تلقائياً حال تحديثه في الأحوال المدنية Icon رينان لودي يصل الرياض Icon

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ضبط 17999 مخالفًا بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٩ مساءً
ضبط 17999 مخالفًا بينهم 14 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
المواطن - فريق التحرير

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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 29 / 6 / 1445هـ الموافق 11 / 1 / 2024م حتى 5 / 7 / 1445هـ الموافق 17 / 1 / 2024م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (17999) مخالفًا، منهم (10975) مخالفًا لنظام الإقامة، و(4011) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(3013) مخالفًا لنظام العمل.

الحملات الميدانية المشتركة

ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (688) شخصًا (38%) منهم يمنيو الجنسية، و(60%) إثيوبيو الجنسية، و(2%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (200) شخص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

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جرائم موجبة للتوقيف

ثالثًا: تم ضبط (14) متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (54752) وافداً مخالفًا، منهم (49465) رجلاً، و(5287) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (48325) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (1132) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (10649) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

 

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