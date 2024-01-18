ضبط 1909 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

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ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1909 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.
ولفتت إدارة المرور إلى أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.
وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.