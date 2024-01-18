Icon

وظائف شاغرة لدى مصفاة ياسرف Icon وظائف شاغرة بشركة رتال في 3 مدن Icon وظائف شاغرة لدى شركة النهدي Icon وظائف شاغرة بمركز أرامكو الطبي Icon هندرسون يصل أمستردام لإتمام انتقاله لأياكس Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بشركة الرقيب Icon ساعة أبل تفقد ميزة أساسية بسبب قرار قضائي Icon أمسية استثنائية تجمع بين الأوبرا والرقص بالعلا Icon ضبط 1909 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة Icon نابولي قد يُبعد مورينيو عن دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن الحملة الميدانية للمرور

ضبط 1909 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٧:٥٨ مساءً
ضبط 1909 مركبات مخالفة لوقوفها بأماكن ذوي الإعاقة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ضبطت إدارات المرور بمختلف المناطق 1909 مركبات مخالفة، قام أصحابها بالوقوف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، إنفوجراف يكشف التفاصيل وصورًا لمركبات مخالفة.

قد يهمّك أيضاً
زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة

زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة

تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية

تحديث اللائحة الفنية للمنتجات النسيجية

ضبط المركبات المخالفة

ولفتت إدارة المرور إلى أن هذا الضبط جاء ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في مختلف مناطق السعودية لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

وأهابت بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في الأنظمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية لأداء اختبارات الرخصة المهنية
السعودية اليوم

تقويم التعليم: الحضور بصورة من أصل الهوية...

السعودية اليوم
إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين
السعودية اليوم

إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين

السعودية اليوم
التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام
السعودية اليوم

التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون...

السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا يوجد
حساب المواطن

حساب المواطن يوضح المقصود بحالة الدفعة لا...

حساب المواطن
مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح للفوز دائمًا
الرياضة

مدرب منتخب عمان: الأخضر الخصم الأقوى ومرشح...

الرياضة
مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر للدور الرابع
الرياضة

مانشستر سيتي يقسو على هيديرسفيلد بخماسية ويعبر...

الرياضة
14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية خلال الربع الثالث من 2023
السعودية اليوم

14.6 % نمو قطاع التأمين في السعودية...

السعودية اليوم
حريق مركبة في جدة ولا إصابات
السعودية اليوم

حريق مركبة في جدة ولا إصابات

السعودية اليوم