ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح

أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة دخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح.

غرامة

وذكر الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على منصة إكس أنه تم ضبط 20 كيلو جرامًا من نبات الكمأ (الفقع) بحوزتهم، فيما كانت العقوبة غرامة 5000 ريال لدخول المحميات الطبيعية بدون تصريح.