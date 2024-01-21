وظائف شاغرة بمدينة الملك سعود الطبية جوتا يقود ليفربول لاكتساح بورنموث برباعية أسرية الأفلاج تعيد مرقوق القفر وتنور الميقعة لواجهة زوار كشتة المنتخب السعودي يُنهي الشوط الأول متقدمًا على قرغيزستان السعودية ترحب باتفاق خفض التوتر وعودة العلاقات الدبلوماسية بين باكستان وإيران ترامب يكتسح استطلاعات الرأي أمام منافسيه في الانتخابات التمهيدية ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح وظائف شاغرة لدى شركة معادن توجيهات في اجتماع لجنة جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول
أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة دخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح.
وذكر الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على منصة إكس أنه تم ضبط 20 كيلو جرامًا من نبات الكمأ (الفقع) بحوزتهم، فيما كانت العقوبة غرامة 5000 ريال لدخول المحميات الطبيعية بدون تصريح.
فيديو | ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لارتكابهم مخالفة دخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح.#صحيفة_المواطن #السعودية #الرياض https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/9qMTm94Ix2
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 21, 2024