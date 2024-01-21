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ضبط 20 كيلو جرامًا من نبات الكمأ بحوزتهم

ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٠ مساءً
ضبط 3 مخالفين دخلوا محمية الملك سلمان دون تصريح
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي، عن ضبط (3) مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة دخول محمية الملك سلمان الملكية دون تصريح.

غرامة

وذكر الحساب الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي على منصة إكس أنه تم ضبط 20 كيلو جرامًا من نبات الكمأ (الفقع) بحوزتهم، فيما كانت العقوبة غرامة 5000 ريال لدخول المحميات الطبيعية بدون تصريح.

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