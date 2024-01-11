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تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 3 مواطنين قطعوا مسيجات في محمية الإمام تركي

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٧ صباحاً
ضبط 3 مواطنين قطعوا مسيجات في محمية الإمام تركي
المواطن - فريق التحرير

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المتخصصة.

غرامة وإصلاح الضرر

وأكدت القوات أن عقوبة ‏العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.

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وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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