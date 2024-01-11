ضبط 3 مواطنين قطعوا مسيجات في محمية الإمام تركي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (3) مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لارتكابهم مخالفة قطع مسيجات لمواقع في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمنطقة الحدود الشمالية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للجهة المتخصصة.
وأكدت القوات أن عقوبة العبث في حدود أو علامات أو لوحات أو سياجات أراضي الغطاء النباتي تصل إلى (5000) ﷼، مع إزالة المخالفة وإصلاح الضرر ودفع التعويضات.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.