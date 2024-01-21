ضبط 4 أشخاص آخرين لدعوتهم إلى تجمع في مقهى نتج عنه إثارة نعرات قبلية

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة إلى التجمع في مقهى مما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة إلى التجمع في مقهيين مما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.
فيديو | شرطة الرياض تقبض على 4 أشخاص لدعوتهم إلى تجمع في مقهى نتج عنه إثارة نعرات قبلية.#عاجل #صحيفة_المواطن #السعودية #تم_القبض https://t.co/ZIkjidvDNn pic.twitter.com/pPPKx66gvz
— صحيفة المواطن (@almowatennet) January 20, 2024