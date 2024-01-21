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حصيلة الموقوفين تصل إلى 10 أشخاص

ضبط 4 أشخاص آخرين لدعوتهم إلى تجمع في مقهى نتج عنه إثارة نعرات قبلية

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٤ صباحاً
ضبط 4 أشخاص آخرين لدعوتهم إلى تجمع في مقهى نتج عنه إثارة نعرات قبلية
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة إلى التجمع في مقهى مما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

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وكانت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ألقت القبض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة إلى التجمع في مقهيين مما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

 

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