ضبط 4 أشخاص لسرقة محتويات حافلة متوقفة بالرياض

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على (4) أشخاص لصعودهم حافلة متوقفة بعد انتهاء مهمتها وسرقة ما بداخلها وتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل.

وبحسب بيان الأمن العام تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.