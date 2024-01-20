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ضبط 6 مواطنين دعوا إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية

السبت ٢٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٣٦ مساءً
ضبط 6 مواطنين دعوا إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية
المواطن - فريق التحرير

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ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة إلى التجمع في مقهيين مما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.

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