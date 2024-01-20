إطلالات ساحرة وأجواء مبهرة في حفل Joy awards الفحص الدوري : خلل تقني مفاجئ يعطل ترحيل بيانات المركبات للمرور ضبط 6 مواطنين دعوا إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية جماهير الجزائر تطلق صافرات الاستهجان ضد رياض محرز منتخب أنجولا يهزم موريتانيا بصعوبة في أمم إفريقيا 26 فرقة سعودية وأجنبية تتنافس في مهرجان قمم الدولي الثالث بعسير ميلا الزهراني تخطف الأنظار في حفل Joy awards مساند: صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار لاجامي: لاعبو المنتخب السعودي جاهزون لتنفيذ مطالب مانشيني 294 ألف دولار ثمن بيع ساعة ممثل شهير بمزاد علني
ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض القبض على 6 مواطنين لتوثيقهم ونشرهم محتويات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن الدعوة إلى التجمع في مقهيين مما نتج عنه إثارة لنعرات قبلية بين عدد من الأشخاص.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.
شرطة الرياض تقبض على 6 مواطنين لدعوتهم إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية#الإخبارية pic.twitter.com/pXr2micuVx
— الإخبارية – آخر الأخبار (@EKHNEWS) January 20, 2024