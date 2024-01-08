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ضبط 600 عبوة مبيد آفات فاسدة بأحد منافذ البيع ببريدة

الإثنين ٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:٥٩ مساءً
ضبط 600 عبوة مبيد آفات فاسدة بأحد منافذ البيع ببريدة
المواطن - واس

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ضبطت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبوات مبيد آفات صحة عامة منتهية الصلاحية تقدر كميتها بـ 600 عبوة في أحد منافذ البيع في مدينة بريدة بمنطقة القصيم.

رصد مبيد آفات

وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت المنتجات المخالفة خلال جولات الرصد والتقصي التي تنفذها على منافذ بيع مبيدات آفات الصحة العامة، وذلك بهدف التحقق من نظامية المنتجات المتداولة.

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الحملات الرقابية

وأشارت إلى أنها أحالت المخالفة لوزارة البيئة والمياه والزراعة لاستكمال الإجراءات النظامية حيال المنشأة المخالفة, كما تنفذ حملات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزام تلك المنشآت بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصًا على صحة المستهلك وسلامته.
ودعت إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني“.

مبيد آفات

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