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من مخالفي نظام أمن الحدود

ضبط 9 يمنيين و5 إثيوبيين لتهريبهم 240 كجم من القات بجازان

الإثنين ١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٣٧ مساءً
ضبط 9 يمنيين و5 إثيوبيين لتهريبهم 240 كجم من القات بجازان
المواطن - واس

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود وهم 9 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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