ضبط 9 يمنيين و5 إثيوبيين لتهريبهم 240 كجم من القات بجازان

لا ضحايا سعوديين في زلزال اليابان تضرر عمارة وعدة مركبات بالرياض نتيجة وميض لحظي مساند يوضح طريقة تحويل راتب العاملة المنزلية درجة الحرارة في طريف 4 مئوية السديس: سلمان بن سلطان خير خلف لخير سلف وحريصون على التناغم لإثراء تجربة الزائرين إحباط تهريب 43 كجم من الشبو في منفذ الربع الخالي الإعلان عن القائمة النهائية لـ المنتخب السعودي لـ آسيا 2023 غدًا سماحة المفتي يؤكد أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والحذر من الفُرقة والأهواء قرار الأهلي يورط الهلال مع نادٍ برازيلي جامعة الأميرة نورة تفتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي “كاد كونكت”
قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على 14 مخالفًا لنظام أمن الحدود وهم 9 من الجنسية اليمنية، و5 من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 240 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.