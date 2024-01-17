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ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي تشمل المتدربين

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:٤١ مساءً
ضوابط الزي الرسمي للكادر الطبي تشمل المتدربين
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدير عام الالتزام للمؤسسات الصحية الخاصة في وزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، أن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي تشمل الطلبة المتدربين.

وتابع العتيبي، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن هذه الضوابط تشمل جميع العاملين في القطاع الصحي، سواء المنتسبون التابعون لوزارة الصحة أو القطاع الخاص أو القطاعات الصحية الأخرى.

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ضوابط

يذكر أن الضوابط التي نشرتها وزارة الصحة تتضمن عدم ارتداء سلاسل أو شعارات، وأن يكون المعطف الطبي واسعًا وطويلًا إلى الركبة مع عدم ارتداء الملابس الطبية الرسمية خارج أوقات العمل.

كما تتضمن، الالتزام بغطاء رأس غير شفاف للسيدات وعدم ارتداء ملابس ضيقة أو مفتوحة أو قصيرة، وعدم المبالغة في وضع مساحيق تجميل ومناكير وأظافر وعطور.

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