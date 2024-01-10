محافظ الأحساء خلال لقائه منسوبي الزكاة والضريبة والجمارك: جهود وخدمات تستحق الثناء ضيفة برنامج خادم الحرمين: تحققت أمنيتي برؤية الكعبة المشرفة 6 حكام سعوديين بكأس آسيا 2023 الإقامة المميزة يطلق 5 منتجات لاستقطاب الكفاءات والمواهب والمستثمرين وروّاد الأعمال 11 ألف مستفيد من مساعدات جمعية مساعي الخيرية في 2023 إحكام: 18 موقعًا عقاريًا لا يجوز اكتساب الملكية فيها رامون بلانيس في طريقه للاتحاد انخفاض طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ214.17 ريال التشكيل المتوقع لديربي مدريد بكأس السوبر الإسباني الاتفاق يُنهي الجدل حول مستقبل هندرسون
أبدت مستضافات ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بالغ شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-؛ على ما يقدموه من عناية واهتمام لضيوف الرحمن.
وأشادت الضيفات بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ هذا البرنامج الذي يجمع المسلمين في البقاع الطاهرة، وذلك بصورة متميزة تحقق الأهداف المنشودة.
وقالت عائشة بنت يونس من جمهورية ميانمار: “تحققت الأمنية التي لطالما كنت أنتظرها وهي رؤية الكعبة المشرفة، بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادة هذه البلاد المباركة”.
وأثنت عائشة بالخدمات التي تقدمها الوزارة ابتداءً من المدينة المنورة والزيارات لأبرز معالمها التاريخية، وصولاً إلى أطهر البقاع مكة المكرمة وأداء العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيرةً إلى أن الاستضافة لفتة كريمة ومنحة غالية من قيادة المملكة لعموم المسلمين.
وتوجهت العديد من الضيفات بالشكر للمملكة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم، والسهر لراحتهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، ولوزارة الشؤون الإسلامية على الحفاوة الكريمة والضيافة المتميزة.