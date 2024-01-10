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ضيفة برنامج خادم الحرمين: تحققت أمنيتي برؤية الكعبة المشرفة

الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٥٣ مساءً
ضيفة برنامج خادم الحرمين: تحققت أمنيتي برؤية الكعبة المشرفة
المواطن - واس

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أبدت مستضافات ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، بالغ شكرهن لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله-؛ على ما يقدموه من عناية واهتمام لضيوف الرحمن.

وأشادت الضيفات بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، في تنفيذ هذا البرنامج الذي يجمع المسلمين في البقاع الطاهرة، وذلك بصورة متميزة تحقق الأهداف المنشودة.

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تحققت الأمنيات

وقالت عائشة بنت يونس من جمهورية ميانمار: “تحققت الأمنية التي لطالما كنت أنتظرها وهي رؤية الكعبة المشرفة، بفضل الله عز وجل ثم بفضل قيادة هذه البلاد المباركة”.

وأثنت عائشة بالخدمات التي تقدمها الوزارة ابتداءً من المدينة المنورة والزيارات لأبرز معالمها التاريخية، وصولاً إلى أطهر البقاع مكة المكرمة وأداء العمرة بكل يسر وطمأنينة، مشيرةً إلى أن الاستضافة لفتة كريمة ومنحة غالية من قيادة المملكة لعموم المسلمين.

وتوجهت العديد من الضيفات بالشكر للمملكة على جهودها في خدمة الإسلام والمسلمين في أنحاء العالم، والسهر لراحتهم حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، ولوزارة الشؤون الإسلامية على الحفاوة الكريمة والضيافة المتميزة.

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