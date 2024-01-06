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كما تفقدوا أقسام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

ضيوف خادم الحرمين الشريفين يزورون مسجد قباء ومقبرة الشهداء وجبل الرماة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢١ مساءً
ضيوف خادم الحرمين الشريفين يزورون مسجد قباء ومقبرة الشهداء وجبل الرماة
المواطن - فريق التحرير

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قام ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، اليوم السبت، بجولة في مقبرة الشهداء وجبل الرماة ومسجد قباء، ضمن البرامج الثقافي الذي أعدته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، للضيوف خلال إقامتهم في المدينة المنورة.

واستهل ضيوف البرنامج الزيارات بزيارة مقبرة الشهداء والوقوف على جبل الرماة، استمعوا إلى ما يسن فعله عن زيارتهم مقبرة الشهداء والمعلومات التاريخية الإسلامية لجبل الرماة ودوره في معركة أحد.

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كما زار الضيوف مسجد قباء، وتعرفوا على قيمته التاريخية وفضله، وصلوا فيه ركعتين اقتداءً بالرسول – صلى الله عليه وسلم-.

وتوجه عدد من الضيوف بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولى عهده الأمين – حفظهما الله – على ما وجدوه من خدمات، مما سهل لهم زيارة المعالم الإسلامية التاريخية والوقوف عليها ما يجسد عناية واهتمام المملكة بالإسلام والمسلمين، مبدين سعادتهم بهذه الزيارة والتعرف على تلك المواقع التي لها الأثر الكبير في نفوسهم.

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

وقبل ذلك، تجول الضيوف في أقسام مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مستمعين إلى شرح من المسؤولين عن الجهود المبذولة للعناية بالمصحف الشريف، وطباعة إصداراته ونشره واطلعوا على العناية بالقرآن الكريم ومراحل طباعته وترجمة معانيه إلى عدد من لغات العالم، وكيفية اكتمال المراجعة والتدقيق النهائي للمصحف الشريف.

وقدم المجمع لضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين، في ختام الزيارة، نسخاً من القرآن الكريم وترجمة معانيه.

وأثنى الضيوف على جهود المملكة في العناية بكتاب الله الكريم طباعة ونشرًا وتعليمًا، مؤكدين أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يطبع ويوزع الملايين من نسخ القران الكريم للعالم أجمع وهذه الجهود مشكورة ومقدرة عند المسلمين، سائلين الله أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهم في نشر كتاب الله الكريم.

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