ضيوف خادم الحرمين.. تايوانية تحكي رحلة اعتناقها الإسلام

انخرطت في الدراسة بقسم الأديان، لتقرأ الكثير من الكتب والمؤلفات التي تحكي عن “الإسلام” وسماحته، فأشهرت إسلامها عام 2007، هكذا قصت التايوانية صفية ليون رحلتها إلى الإسلام.

وقالت صفية في تصريحات خلال استضافتها ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة، والذي تشرف على تنفيذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إنها بصدد تأسيس جمعية خيرية لخدمة الإسلام والمسلمين.

تجربة المملكة في خدمة المسلمين

وأضافت: “أعتزم نقل تجربة المملكة في خدمة المسلمين في العالم، وما تقدمه من جهود عظيمة لنشر الوسطية والاعتدال وسماحة الإسلام وتوحيد الكلمة على الحق”.

وعن زيارتها الأولى للمسجد النبوي والكعبة المشرفة، علقت: “عندما زرت المسجد النبوي وخلال صلاتي فيه لم أتوقف عن البكاء من شدة التأثر أثناء تلاوة الإمام، وحتى بعد وصولي لمكة ورؤيتي للكعبة المشرفة شعرت كأنني في حلم، يرجع الفضل في ذلك بعد الله إلى قيادة هذه البلاد المباركة التي تقدم الغالي والنفيس لأجل راحة المسلمين في العالم”.

وأشادت بجهود قيادة المملكة -أيدها الله- في نشر الوسطية والاعتدال والأمن والأمان في العالم أجمع، مثمنةً “جهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لتنفيذها برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة على أعلى المستويات وبصورة متميزة نعجز عن وصفها”.