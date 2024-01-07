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تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

ضيوف خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٦ مساءً
ضيوف خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
المواطن - واس

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اطّلع المستضافون ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، على المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، المعروض بعددٍ من لغات العالم.

أقسام المعرض والمتحف

وتجول الضيوف في أقسام المعرض والمتحف بدءاً من جناح الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ، فجناح النبي -صلى الله عليه وسلم-، ثم جناح مكة المكرمة والمدينة المنورة قديماً، وكذلك تجولوا في الجناح الخاص بالأدوات التي استخدمها النبي -صلى الله عليه وسلم-، فجناح آداب النبي وأخلاقه وفضائله وشمائله، وجناح السيرة النبوية، وكذلك رحلة حجة الوداع.

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وشاهد الضيوف عددًا من الأفلام والصور التي تحكي واقع الدين الإسلامي السمح والسيرة النبوية المطهرة وفضائل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من خلال استخدام وسائل العرض الحديثة من لوحات “جرافيكس” ثلاثية الأبعاد والبانوراما التعليمية وقاعات العرض السينمائي.

أهداف المعرض

ويهدف المعرض إلى التعريف بأسماء الله عز وجل وصفاته ودلائل قدرته، والتعريف بالإسلام وقيمه ومبادئه، وعرض سيرة نبي الأمة محمد -صلى الله عليه وسلم-، والتعريف بالآثار والمعالم الحضارية الإسلامية باستخدام التقنيات الحديثة في عرض موضوعات السيرة النبوية والتفاعل معها.

من جانب آخر، عبّر الضيوف عن سعادتهم الغامرة وانبهارهم بما شاهدوه في المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية من قطع أثرية فريدة، وترتيب وتنظيم للأحداث التاريخية الإسلامية، وتقديمها بطريقة مختلفة وجميلة، تبرز اهتمام المملكة بالتاريخ الإسلامي كجزء من تاريخها العظيم، مؤكدين تميّز المعرض في تنوع القاعات وتجسيد الأماكن والأدوات الأثرية النوعية، التي من خلالها تعرفوا على الثقافة الإسلامية بطريقة تناسب جميع شرائح المجتمع، مقدمين الشكر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على تمكينهم لزيارة المدينة المنورة ومكة المكرمة.

 

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