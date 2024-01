طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها

أظهرت لقطات التقطتها طائرة بدون طيار تأثير الانفجارات البركانية على مستوطنة صيد الأسماك وبعض القرى في أيسلندا، بعد لحظات من اندلاع البركان حيث تدفقت الحمم البركانية نحو المباني، بينما ظهرت شقوق في الأرض بالقرب من المنازل.

اشتعلت النيران في المنازل مع وصول الحمم البركانية إلى المدينة التي تم إخلاؤها بعد ثوران البركان وقد التهمت الصخور شبه المنصهرة مبنيين على الأقل على مشارف مدينة جريندافيك، وهي بلدة تم إخلاؤها من السكان، في نوفمبر قبل ثوران هائل من البركان.

وأظهرت اللقطات أن أحد المباني، الذي يُعتقد أنه منزل، اشتعلت فيه النيران، بعد ظهر أمس الأحد، بعد أن زحفت الحمم البركانية نحوه، بينما أصيب مبنى آخر قريب أيضًا.

وكتب رئيس أيسلندا جودني يوهانسون، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي X: “لا يوجد خطر بشأن فقدان المزيد من الأرواح، ولكن البنية التحتية قد تكون مهددة”.

وأضاف “أنه لم يحدث أي تعطل للرحلات الجوية”.

وقالت كريستين جونزدوتير، من المنظمة البحرية الدولية، لإذاعة RUV الوطنية في أيسلندا: “الحمم تتدفق على بعد بضع مئات من الأمتار شمال المدينة، أي ما بين 400 إلى 500 متر، حيث تتدفق الحمم البركانية نحو جريندافيك”.

Drone footage shows the impact a volcanic eruptions has had on a fishing settlement in Iceland.

Molton rock has continued to flow towards buildings, while cracks in the ground have appeared near homes.

Read more: https://t.co/ezYWnCI2Id pic.twitter.com/txn48evTfm

— Sky News (@SkyNews) January 14, 2024