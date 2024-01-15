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لم يحدث أي تعطل للرحلات الجوية

طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٦ صباحاً
طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أظهرت لقطات التقطتها طائرة بدون طيار تأثير الانفجارات البركانية على مستوطنة صيد الأسماك وبعض القرى في أيسلندا، بعد لحظات من اندلاع البركان حيث تدفقت الحمم البركانية نحو المباني، بينما ظهرت شقوق في الأرض بالقرب من المنازل.

اشتعال النيران في المنازل

اشتعلت النيران في المنازل مع وصول الحمم البركانية إلى المدينة التي تم إخلاؤها بعد ثوران البركان وقد التهمت الصخور شبه المنصهرة مبنيين على الأقل على مشارف مدينة جريندافيك، وهي بلدة تم إخلاؤها من السكان، في نوفمبر قبل ثوران هائل من البركان.

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وأظهرت اللقطات أن أحد المباني، الذي يُعتقد أنه منزل، اشتعلت فيه النيران، بعد ظهر أمس الأحد، بعد أن زحفت الحمم البركانية نحوه، بينما أصيب مبنى آخر قريب  أيضًا.

أول تعليق من رئيس أيسلندا

وكتب رئيس أيسلندا جودني يوهانسون، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي X: “لا يوجد خطر بشأن فقدان المزيد من الأرواح، ولكن البنية التحتية قد تكون مهددة”.

وأضاف “أنه لم يحدث أي تعطل للرحلات الجوية”.

وقالت كريستين جونزدوتير، من المنظمة البحرية الدولية، لإذاعة RUV الوطنية في أيسلندا: “الحمم تتدفق على بعد بضع مئات من الأمتار شمال المدينة، أي ما بين 400 إلى 500 متر، حيث تتدفق الحمم البركانية نحو جريندافيك”.

الثوران الخامس منذ 2021

وقالت المنظمة البحرية الدولية في بيان منفصل: “وفقًا للصور الأولى من رحلة المراقبة لخفر السواحل، فقد انفتح صدع على جانبي الدفاعات التي بدأ بناؤها شمال جريندافيك”. ويعد ثوران البركان، أمس الأحد، هو الخامس الذي يحدث في شبه جزيرة ريكيانيس منذ عام 2021.

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