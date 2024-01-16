طالبوا بمعاقبة المخطئ أيًّا كان .. إعلاميون: ما قاله مانشيني كارثي ووقت “الدلع” انتهى !

علق العديد من الإعلاميين والنقاد الرياضيين على تصريحات المدرب الإيطالي روبيرتو مانشيني مدرب المنتخب السعودي ضد 6 لاعبين من الأخضر، بعد استبعادهم وكشف كواليس الاستبعاد من قائمة الأخضر المشاركة في نهائيات كأس أمم آسيا 2023.

تصريحات مانشيني تثير أزمة

وقال الإعلامي وليد الفراج: “ما هي مصلحة مانشيني حتى يكذب؟!، لا يمكن أن يقول ما يقاله في المؤتمر إلا بتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وحصول اتحاد القدم على موافقة أعلى سلطة رياضية في البلاد”.

وأضاف الفراج: “وقت الدلع والطبطبة انتهى، وإدارة الأخضر رفعت تقرير للجنة الاحتراف وهي من ستتخذ القرار المناسب ضد اللاعبين الـ6، وكان من الأفضل للاعبين سلمان الفرج وسلطان الغنام ونواف العقيدي الصمت وعدم كتابة أي تغريدات لأن هذا سبب لهم ورطة أكبر”.

أما الناقد الرياضي أحمد المصيبيح فقال: “للأسف لا يوجد مترجم في المنتخب إداري المنتخب هو من يترجم، لم تمر علي مثل تلك القضية من قبل، شعرت بـ الألم بسبب ما حدث ثم رأيت تغريدات سلمان الفرج والعقيدي وسلطان الغنام، هناك حلقة مفقودة في الأمر”.

وأضاف المصيبيح: “لابد من معاقبة المخطئ سواء كان المدرب أو اللاعبين، لأن الأمر يتعلق بسمعة المنتخب السعودي، وبسبب تلك الرسائل النارية قبل افتتاح مباريات المنتخب في كأس آسيا، ما حدث كارثي”.

أما الناقد الرياضي صالح أبو نخاع فقال: “الدليل على صحة كلام المدرب الإيطالي مانشيني هو قول صالح الشهري له في المؤتمر الصحفي اسم اللاعب خالد الغنام، وهذا دليل على أن الأمر يعلمه كل لاعبي المنتخب السعودي في المعسكر، ويعلمون تمامًا من رفض التواجد، ما حدث جاء بسبب الضعف الإداري”.

وتابع أبو نخاع: “ما كان يجب للأمور أن تصل إلى هذا الحد، والكل يعرف طبيعة عمله، هذا نتيجة الضعف الإداري”.

أما الناقد الرياضي إبراهيم العنقري فقال: “معقول 6 لاعبين لا يريدون اللعب للأخضر، هذه إساءة لهم رؤية الجيل القديم مثل جيل صالح النعيمة وماجد عبدالله هما السبب في حبنا لكرة القدم ومعرفة ما هو المنتخب السعودي”.

بينما قال الإعلامي والناقد الرياضي: “إذا كان مانشيني احترم رغبة اللاعبين الـ6 فنحن كسعوديين لا نقبل تهاون اللاعبين في حق المنتخب، من المؤسف رؤية سلمان الفرج يريد تمييز له في معسكر المنتخب بجانب أن سلطان الغنام يتشرط على المنتخب”.

أحمد المصيبيح: لا يوجد مترجم في المنتخب وطوال 30 سنة لم تمر علي مثل تلك القضية.. ولابد من معاقبة المخطئ سواء كان المدرب مانشيني أو اللاعبين#كورة_روتانا #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/FxUdtkqS01 — برنامج كورة (@korarotana) January 15, 2024

إبراهيم العنقري: معقولة 😱 6 لاعبين مرة واحدة لا يريدون المنتخب .. هذه إساءة لهم .. الحزم ينتج القوة وسنشاهد مسوؤلية كبيرة للاعبين.. كان ماجد عبدالله وصالح النعيمة يتحدان بالأخضر #أكشن_مع_وليد#السعودية_عمان#كأس_آسيا2023 يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/0Gx8Bb2wQN pic.twitter.com/BgzwNaOTVh — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 15, 2024

وليد الفراج:ماهي مصلحة مانشيني بالكذب؟ لكن الجمهور مصدوم🫣 بالمختصر مدرب المنتخب السعودي فقش البيضة🫢..القضية واضحة ولديه الضوء الأخضر بالحديث..شغل الدلع انتهى ولجنة الاحتراف ستتخذ القرار#أكشن_مع_وليد#كأس_آسيا2023#السعودية_عمان

يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/ujDYEeyheU pic.twitter.com/lLEWjP68vQ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 15, 2024