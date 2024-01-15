طالب صيني يتعلم في الرياض بتفاعل وانسجام مع زملائه

في وطن الخير والسلام، يتلقى الطالب الصيني عبدالرحمن يانج شاولين تعليمه في إحدى مدارس ‫تعليم الرياض، بتفاعل كبير فلم تكن اللغة عائقًا له، حيث وجد الحب والانسجام مع زملائه ومعلميه.

حماس طالب صيني

ونشرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مقطع فيديو عن حياة عبدالرحمن الذي يدرس بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة الإمام تركي بن عبدالله، حيث يعيش يومه الدراسي بكل جدية وحماس للتعلم والدراسة، حيث تأقلم سريعًا مع الطلاب والمعلمين في المدرسة.

ولم تكن اللغة عائقًا لعبدالرحمن في التعلم؛ بل دافعًا له لمزيد من المعرفة والعلم، حيث ظهر في الفيديو وهو يكتب ويقرأ باللغة العربية.

وعبر عبد الرحمن عن حبه للمملكة وامتنانه لها حيث كتب “أنا أحب السعودية”، وأخذ ينشد الأغاني في عشقها.

بلد الحرمين

وأكد والده يانج شاولين أنه سعيد بتواجد نجله في السعودية بلدين الحرمين للدراسة.

وأضاف أنه فخور بما تشهده المملكة من تطور وازدهار في ظل رؤية 2030، وكذلك علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين الصديقين السعودية والصين.