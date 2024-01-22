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قبل مواجهة تايلاند

طبيعة إصابة حسان تمبكتي

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٨ مساءً
طبيعة إصابة حسان تمبكتي
المواطن - فريق التحرير

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أثار مدافع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، حسان تمبكتي قلق الجماهير، بعد تعرضه لإصابة خلال موجهة قرغيزستان في بطولة كأس آسيا 2023.

الإصابة لن تبعد حسان تمبكتي طويلًا

وشارك حسان تمبكتي بشكل أساسي في مباراة المنتخب السعودي ضد قرغيزستان بالأمس، وتعرض للإصابة مع بداية أحداث الشوط الثاني، بعد عرقلة من كيمي ميرك، ليمنحه الحكم البطاقة الحمراء عند الدقيقة 52.

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وحرص الإعلامي عبدالله الحنيان على طمأنة الجماهير بشأن موقف حسان تمبكتي، وأكد عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن الإصابة عبارة عن كدة في الساق؛ ولن تبعده طويلًا عن التدريبات الجماعية.

حسان تمبكتي
تمبكتي – المصدر @SaudiNT

الأخضر يستعد لمواجهة تايلاند

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره التايلاندي، مساء يوم الخميس المقبل، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات في بطولة كأس آسيا 2023.

الأخضر
لاعبو المنتخب – المصدرafc

وضمن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم؛ التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023، بعد فوزه على قرغيزستان بالأمس، حيث يتصدر المجموعة السادسة برصيد 6 نقاط، فيما تتحل تايلاند الوصافة بـ4 نقاط.

المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT

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