طرح تذاكر الهلال والنصر والاتحاد والأهلي على منصة WeBook

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أعلنت منصة “WeBook.com” للجماهير الرياضية عن طرح تذاكر جميع مباريات أندية “الهلال والنصر والاتحاد والأهلي” عبر المنصة، في خطوة تهدف إلى تقديم خيارات متعددة للجمهور للحصول على تذاكر المباريات الجماهيرية بكل سهولة.
ويأتي طرح تذاكر مباريات عدد من فرق دوري روشن السعودي على المنصة في إطار الاهتمام بالفعاليات الرياضية، والإسهام في إبراز ما تتميز به الرياضة السعودية من تنافسية وقوة، في ظل استقطاب العديد من فرقها لأبرز النجوم المحليين والعالميين.
وتتيح WeBook.com للجماهير عددًا من الخيارات الترفيهية المتنوعة، حيث يمكن حجز تذاكر مباريات عدد من الفرق السعودية، إضافة إلى الفعاليات المتنوعة الأخرى عبر تطبيق WeBook.com من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp.