طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر أبشر غدًا

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد، وذلك عبر منصة أبشر، والتي تمكّن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وقالت إدارة المرور عبر إنفوجراف صادر عنها إن مزاد اللوحات الإلكتروني يبدأ غدًا الأحد وينتهي يوم الاثنين الموافق 15 يناير المقبل.

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال 4 خطوات وهي:

1ـ الدخول على منصة أبشر.

2ـ اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

3 ـ اختيار المرور.

4ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.