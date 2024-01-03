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طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ “شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة” على طرح وحدات “صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي” طرحاً عاماً.

صندوق الاستثمار كابيتال

وأكدت الهيئة أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

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جدوى الاستثمار في الصندوق

وأضافت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

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