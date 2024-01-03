التأمينات تتفاعل مع أم مواطن تشتكي تعنت مديرها اليمني طرح وحدات صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال حساب المواطن : لا حاجة لإرفاق عقد الإيجار سعر الذهب في السعودية اليوم مساند يوضح طريقة الاستقدام عبر خدمة معروفة وفاة شخصين وإصابة 4 جراء حادث بأحد المصانع في الرياض الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات البرد سامسونج تكشف موعد إطلاق هواتف جالاكسي S24 الأخضر يودع 3 لاعبين بعد إعلان القائمة النهائية لـ كأس أمم آسيا 2023 مبيعات سيارات تسلا تنتعش بعد خفض الأسعار
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ “شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة” على طرح وحدات “صندوق الاستثمار كابيتال المتنوع بالريال السعودي” طرحاً عاماً.
وأكدت الهيئة أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.
وأضافت أنه يجب أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.