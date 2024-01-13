طريف أبرد من لوس أنجلوس ولشبونة في الشتاء

كشف الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، أن مدينة طريف تكون أبرد من لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في ديسمبر ويناير وفبراير.

طريف قطب السعودية

وقال المسند عبر حسابه بمنصة “إكس” إنه وفقًا للسجلات المناخية طويلة الفترة، فإن معدل درجة الحرارة في فصل الشتاء (ديسمبر، يناير وفبراير) في طريف يكون أبرد من لشبونة البرتغالية ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو في الليل والنهار.

وأضاف أن الليل يكون في طريف أبرد من ليل روما وأثينا وذلك في فصل الشتاء، وأبرد من ليل لندن في يناير فقط.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من منطقتي جازان وعسير، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من المنطقة الشرقية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.