طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية

أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بناءً على تقارير أشهر يناير في الفتره من عام 1985 م إلى 2022 م، سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة “أقل من 5 درجات ” على مستوى المملكة، بمعدل 1048 يوم، وسجلت أيضًا في نفس الفترة أعلى تكرار لهطول الأمطار بمعدل 103 أيام.