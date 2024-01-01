طريف أعلى تكرار لانخفاض الحرارة في يناير خلال الـ37 سنة الماضية لغز طائرة أقلعت فجر 2024 وحطت 2023 90 هزة ارتدادية في اليابان بعد الزلازل عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية نجم بورتو يحسم مصيره من الانتقال لـ دوري روشن صدور نتائج أهلية حساب المواطن للدورة 74 لشهر يناير حجب قميص ليونيل ميسي بعد الاعتزال في منتخب الأرجنتين دخول وثيقة تنظيمات تقديم خدمات مراكز البيانات حيز التنفيذ صندوق الاستثمارات العامة الأكثر نشاطًا عالميًّا باستثمارات 31.5 مليار دولار كيليان مبابي بديل محمد صلاح في ليفربول
أعلن المركز الوطني للأرصاد أن محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية بناءً على تقارير أشهر يناير في الفتره من عام 1985 م إلى 2022 م، سجلت أعلى تكرار لانخفاض درجات الحرارة “أقل من 5 درجات ” على مستوى المملكة، بمعدل 1048 يوم، وسجلت أيضًا في نفس الفترة أعلى تكرار لهطول الأمطار بمعدل 103 أيام.